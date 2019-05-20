Дошли до суда: сторона обвинения нашла у экс-руководства "Зимней вишни" признаки ОПГ
  
Черный список пополнится: Россия не оставит без ответа новые санкции США
   
Азы помощи: американские эксперты научат сахалинцев спасать сивучей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
20.05.19 17:12

Работа паромной линия Усть-Луга - Балтийск возобновлена, но ситуация нестабильна

© РИА Новости. Игорь Зарембо
20 мая. Interfax-Russia.ru - Паром "Балтийск" вновь вышел на линию Усть-Луга - Балтийск, но проблемные вопросы ее работы сохраняются, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ООО "Транс-Эксим" (грузовой агент паромной линии Усть-Луга - Балтийск) Александр Школа.

"Паром "Балтийск" минувшим вечером доставил в порт назначения грузы из Усть-Луги, которые должны были прибыть к нам еще 11 мая. В настоящее время на паром загружаются железнодорожные вагоны и автотехника, что следуют в Усть-Лугу. Планирует, что судно выйдет из порта в обратный рейс этим вечером", - сказал Школа.

Однако ситуация на паромной линии остается сложной. Это связано с тем, что второй паром "Амбал" не выйдет в ближайшие дни из ремонта, как планировалось. При этом сам "Балтийск" должен быть поставлен на ремонт 28 мая. Из-за технических проблем он сможет совершить не больше двух-трех рейсов, добавил заместитель гендиректора.

Он также отметил, что основная проблема паромной линии заключается в ее наполнении железнодорожными грузами, главным отправителем которых является РЖД. Государство могло бы поддержать линию жестким и четким графиком формирования грузовых партий для парома. При наличии железнодорожных вагонов и цистерн суда будут востребованы и теми компаниями, которые оперируют автомобильным транспортом.

Отправители предпочитают возить грузы в Калининградскую область через железные дороги Литвы, где недавно произошло понижение тарифов. Собственники парома выпускают его, только когда он загружен, так как иначе перевозки будут экономически невыгодны.

Как сообщалось, паром "Балтийск" с 8 мая не смог выйти из порта Усть-Луга из-за недостаточного запаса топлива и проблем с двигателем. К решению проблем паромной линии подключилось правительство Калининградской области, которое считает, что тарифы на грузовые перевозки между Усть-Лугой и Балтийском могут быть снижены.

"Правительством области подготовлено обращение к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой установить сквозной тариф (железная дорога плюс порт - ИФ) для паромной переправы Балтийск - Усть-Луга. Этот вопрос мы просим рассмотреть на совещании, в котором могли бы принять участие все заинтересованные стороны - РЖД, Росморопорт, владельцы паромов и другие", - говорил "Интерфаксу" представитель пресс-службы администрации региона.

По его словам, вопрос о новых тарифах сегодня стоит весьма остро, так как влияет на загрузку паромов линии Усть-Луга - Балтийск. Это связано с тем, что недавно Литва заметно снизила тарифы на транзитные железнодорожные перевозки, что заставило часть грузоотправителей отказаться от морских перевозок и перейти на альтернативный транспорт. В результате экономическая эффективность морских перевозок снизилась, и владельцу парома стало непросто его обслуживать и заправлять топливом.

Как сообщалось, в настоящее время на линии Балтийск - Усть-Луга, которая действует с 2006 года, работают два парома, но в ближайшее время они должны быть списаны. Всего грузопоток через переправу составляет до 1 млн тонн в год.

Для этой паромной линии в настоящее время в ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Ленинградская область) идет строительство двух паромов. Первое судно должно быть сдано заказчику в 2020 году.

Новые паромы длиной до 200 метров и осадкой около 7 метров будут рассчитаны на перевозку 80 железнодорожных цистерн, 54 полувагонов и 36 грузовых вагонов. Также на них будет предусмотрено место для 56 автопоездов без перевозки ж/д составов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.05.19 16:20
Москвичей ждут июльская жара в среду и грозовые ливни в четверг
.
  20.05.19 15:52
Третьяковка готовит гражданский иск в связи с повреждением картины Репина
.
  20.05.19 15:41
Прокуратура настаивает на "предварительном сговоре" в действиях Мамаева и Кокорина - адвокат
.
  20.05.19 15:29
Адвокат Мамаева надеется, что футболиста отпустят по итогам рассмотрения жалобы на приговор
.
  20.05.19 13:51
Москва вошла в список перспективных городов для развития туризма
.
  20.05.19 12:56
Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор по делу о драках
.
  20.05.19 12:39
Павильон "Земледелие" на ВДНХ откроется после реставрации в мае
.
  20.05.19 09:31
Число летних кафе в Москве выросло вдвое по сравнению с 2010-м
.
  20.05.19 09:26
Московский велофестиваль собрал рекордные 40 тыс. человек
.
  17.05.19 15:52
Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построят к 2022 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket