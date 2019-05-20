Работа паромной линия Усть-Луга - Балтийск возобновлена, но ситуация нестабильна

20.05.19 17:12

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 мая. Interfax-Russia.ru - Паром "Балтийск" вновь вышел на линию Усть-Луга - Балтийск, но проблемные вопросы ее работы сохраняются, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ООО "Транс-Эксим" (грузовой агент паромной линии Усть-Луга - Балтийск) Александр Школа.

"Паром "Балтийск" минувшим вечером доставил в порт назначения грузы из Усть-Луги, которые должны были прибыть к нам еще 11 мая. В настоящее время на паром загружаются железнодорожные вагоны и автотехника, что следуют в Усть-Лугу. Планирует, что судно выйдет из порта в обратный рейс этим вечером", - сказал Школа.

Однако ситуация на паромной линии остается сложной. Это связано с тем, что второй паром "Амбал" не выйдет в ближайшие дни из ремонта, как планировалось. При этом сам "Балтийск" должен быть поставлен на ремонт 28 мая. Из-за технических проблем он сможет совершить не больше двух-трех рейсов, добавил заместитель гендиректора.

Он также отметил, что основная проблема паромной линии заключается в ее наполнении железнодорожными грузами, главным отправителем которых является РЖД. Государство могло бы поддержать линию жестким и четким графиком формирования грузовых партий для парома. При наличии железнодорожных вагонов и цистерн суда будут востребованы и теми компаниями, которые оперируют автомобильным транспортом.

Отправители предпочитают возить грузы в Калининградскую область через железные дороги Литвы, где недавно произошло понижение тарифов. Собственники парома выпускают его, только когда он загружен, так как иначе перевозки будут экономически невыгодны.

Как сообщалось, паром "Балтийск" с 8 мая не смог выйти из порта Усть-Луга из-за недостаточного запаса топлива и проблем с двигателем. К решению проблем паромной линии подключилось правительство Калининградской области, которое считает, что тарифы на грузовые перевозки между Усть-Лугой и Балтийском могут быть снижены.

"Правительством области подготовлено обращение к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой установить сквозной тариф (железная дорога плюс порт - ИФ) для паромной переправы Балтийск - Усть-Луга. Этот вопрос мы просим рассмотреть на совещании, в котором могли бы принять участие все заинтересованные стороны - РЖД, Росморопорт, владельцы паромов и другие", - говорил "Интерфаксу" представитель пресс-службы администрации региона.

По его словам, вопрос о новых тарифах сегодня стоит весьма остро, так как влияет на загрузку паромов линии Усть-Луга - Балтийск. Это связано с тем, что недавно Литва заметно снизила тарифы на транзитные железнодорожные перевозки, что заставило часть грузоотправителей отказаться от морских перевозок и перейти на альтернативный транспорт. В результате экономическая эффективность морских перевозок снизилась, и владельцу парома стало непросто его обслуживать и заправлять топливом.

Как сообщалось, в настоящее время на линии Балтийск - Усть-Луга, которая действует с 2006 года, работают два парома, но в ближайшее время они должны быть списаны. Всего грузопоток через переправу составляет до 1 млн тонн в год.

Для этой паромной линии в настоящее время в ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Ленинградская область) идет строительство двух паромов. Первое судно должно быть сдано заказчику в 2020 году.

Новые паромы длиной до 200 метров и осадкой около 7 метров будут рассчитаны на перевозку 80 железнодорожных цистерн, 54 полувагонов и 36 грузовых вагонов. Также на них будет предусмотрено место для 56 автопоездов без перевозки ж/д составов.