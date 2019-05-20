В Мурманске горит склад войсковой части

20.05.19 17:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 мая. Interfax-Russia.ru - В Мурманске на складе войсковой части на улице Гвардейская в понедельник произошел пожар.

Как сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС ГУ МЧС по Мурманской области Алексей Мирошниченко журналистам, информация о пожаре поступила в 13.43 мск.

"По прибытию было установлено, что горит на складе на площади 200 кв.м. В десяти метрах находится автозаправочный комплекс", - сказал Мирошниченко.

Он отметил, что пожару был присвоен ранг 1-БИС, в настоящее время возгорание локализовано.