Автоцентр Hyundai горит в Кемерово

20.05.19 18:01

© РИА Новости. Игорь Агеенко

20 мая. Interfax-Russia.ru - Пожару в автосалоне "Hyundai" в Кемерово присвоен повышенный уровень сложности, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"На момент прибытия первого подразделения горит крыша открытым пламенем на площади 1000 кв. метров. Работы ведутся по второму номеру сложности", - сказали в пресс-службе.

Очаг возгорания, по предварительным данным, располагается под кровлей здания. Сведений о пострадавших не поступало.

"Очаг возгорания, по предварительным данным, располагается под кровлей здания. Огнем охвачена вся кровля на площади 1000 кв. м", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Среди основных причин пожара рассматривается короткое замыкание", - сказал источник.

Корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" передал с места происшествия, что горит кровля здания, пожарные эвакуируют автомобили, находящиеся внутри автосалона, к зданию подъехало несколько карет "скорой помощи". В связи с пожаром сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к Притомскому проспекту.

В региональном управлении МЧС сообщили, что идет разведка помещений, на месте работают 14 пожарных расчетов.