|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.05.19 18:01
Автоцентр Hyundai горит в Кемерово
"На момент прибытия первого подразделения горит крыша открытым пламенем на площади 1000 кв. метров. Работы ведутся по второму номеру сложности", - сказали в пресс-службе.
Очаг возгорания, по предварительным данным, располагается под кровлей здания. Сведений о пострадавших не поступало.
"Очаг возгорания, по предварительным данным, располагается под кровлей здания. Огнем охвачена вся кровля на площади 1000 кв. м", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Среди основных причин пожара рассматривается короткое замыкание", - сказал источник.
Корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" передал с места происшествия, что горит кровля здания, пожарные эвакуируют автомобили, находящиеся внутри автосалона, к зданию подъехало несколько карет "скорой помощи". В связи с пожаром сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к Притомскому проспекту.
В региональном управлении МЧС сообщили, что идет разведка помещений, на месте работают 14 пожарных расчетов.
|
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket