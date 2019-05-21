Более 60 тысяч иностранцев посетили Дальний Восток по электронной визе

21.05.19 06:24

© РИА Новости. Руслан Кривобок

21 мая. Interfax-Russia.ru - Почти 61 тыс. иностранцев из 15 стран посетила Дальний Восток РФ с помощью упрощенного визового режима, сообщает во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

По данным ведомства, с января 2019 года иностранные граждане получили более 20 тыс. электронных виз для посещения региона.

Чаще всего заявки на получение визы подают граждане КНР и Японии. Так, за прошедшую неделю выдано 1 279 виз для китайцев и почти 300 виз для японцев, говорится в сообщении.

Воспользовались визами с начала года более 16 тыс. иностранцев, из них более тысячи - за последнюю неделю.

Отмечается, что подать заявку на получение электронной визы в настоящее время могут граждане 18 государств. Сделать это необходимо на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе 2017 года.

С помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех регионах - Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях - работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", а также автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий Рог". С 1 июля механизм электронных виз будет распространен на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края.