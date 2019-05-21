Экологи требуют установить охранный статус на камчатском острове Карагинский

21.05.19 06:27

© РИА Новости. Сергей Красноухов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Всемирный фонд дикой природы (WWF) настаивает на придании острову Карагинский на Камчатке статуса особо охраняемой природной территории, сообщает во вторник пресс-служба WWF России.

"Исходя из опасений, что дальнейшее хозяйственное освоение острова приведет к негативным последствиям для местной флоры и фауны, WWF настаивает на придании Карагинскому статуса особо охраняемой природной территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, WWF России считает необходимым установить охранный статус для всех водно-болотных угодий международного значения, находящихся на территории Камчатского края.

Остров Карагинский располагается у восточного побережья Камчатки, в одноименном заливе в Беринговом море. От полуострова его отделяют 37 километров через пролив Литке. Остров включен в список водно-болотных угодий международного значения для сохранения животного мира - водоплавающих птиц.