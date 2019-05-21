Аэропорт в Кызыле планируется сделать международным

21.05.19 06:30

© РИА Новости. Максим Блинов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Аэропорт в Кызыле необходимо оборудовать международным пунктом пропуска, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на совещании по развитию Тувы.

Орешкин в конце марта был назначен в правительстве куратором социально-экономического развития этой республики.

"Будем сейчас обсуждать возможность открытия международного пункта пропуска в этом аэропорту. Соответственно, это даст возможность увеличить турпоток и дальше развивать туризм. Посмотреть в Туве действительно есть что: природа, мне кажется, мало где в России такую можно встретить, кухня, самобытность", - сказал министр.

"Я буду обращаться к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву - ИФ), чтобы такое поручение для Минтранса было, чтобы этот проект завершить в довольно короткие сроки", - отметил Орешкин.