Суд в Кемерово оштрафовал москвича, задержавшего вылет самолета сообщением о бомбе

21.05.19 06:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 мая. Interfax-Russia.ru - Заводский районный суд Кемерово оштрафовал на 30 тыс. рублей 60-летнего жителя Москвы, заявившего о бомбе, заложенной в его сумке, сообщает во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Он признан виновным по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений).

Суд установил, что обвиняемый прибыл в Кемерово в качестве эксперта творческой комиссии конкурса-фестиваля "Закружи вьюга", 3 марта 2019 года он возвращался в столицу рейсом "Кемерово - Москва (Домодедово)".

Находясь в салоне самолета, он разместил свой рюкзак на коленях и на просьбу бортпроводника переместить его на багажную полку, ответил, что в рюкзаке находится бомба.

Вследствие противоправных действий пассажира задержка вылета самолета составила 3 часа 16 минут; ущерб государству, связанный с проведением сотрудниками спецслужб необходимых мероприятий, составил свыше 115 тысяч рублей.

"С учетом положительных характеристики личности, полного признания вины, раскаяния в содеянном, совершения преступления впервые суд назначил виновному меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиненный государству ущерб подсудимый возместил в полном объеме.