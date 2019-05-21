Глава Сахалина призвал не допустить пожаров вблизи населенных пунктов северных районов

21.05.19 08:18

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 мая. Interfax-Russia.ru - Пожарную безопасность поручил усилить на севере Сахалина и на Курилах временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"В связи со смещением теплой погоды на северные территории Сахалина и Курил В. Лимаренко потребовал усилить противопожарную безопасность и не допустить природных пожаров от глав Охинского, Ногликского и Северо-Курильского районов", - говорится в сообщении.

"В зоне риска сейчас находятся север Сахалина и Курил: сухая погода и нескошенная трава могут стать причинами пожаров. Поэтому главам северных территорий - Охинского, Ногликского и Северо-Курильского округов - надо сделать все необходимое, чтобы минимизировать возможность возникновения пожаров", - приводит пресс-служба слова Лимаренко.

Он добавил, что главы пяти районов, попавших в зону особого внимания МЧС, 27 мая отчитаются по ликвидации замечаний при подготовке к пожароопасному сезону. Это Южно-Сахалинск, Александровск-Сахалинский, Углегорский, Томаринский и Тымовский городские округа.

К 1 июня они должны завершить работы по скосу сухой травы, вывозу мусора и ремонту источников противопожарного водоснабжения.

Как сообщалось, в начале мая в Томаринском районе в селе Красногорск пожары оставили без крова 20 семей. Населенному пункту был нанесен существенный ущерб.

"В кратчайшие сроки по поручению врио губернатора погорельцам Красногорска была оказана вся необходимая помощь. Семьи, за исключением одной, которая ждет квартиру в новостройке, получили жилье. Единовременные выплаты по 350 тыс. рублей выдали 32 погорельцам. Одна малообеспеченная семья дополнительно получила еще 50 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба.