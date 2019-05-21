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21.05.19 08:27
Школьная улица в центре Москвы к осени станет полностью пешеходной
"Осенью 2019 года, после окончания работ, улица станет полностью пешеходной", - говорится в сообщении.
В зону благоустройства общей площадью 6 га также вошли части Большой и Малой Андроньевских улиц, которые пересекают Школьную, и сквер у входа в вестибюль станции метро "Площадь Ильича", уточняют в мэрии.
Историческую брусчатку, сохранившуюся на Школьной, временно демонтируют и уложат на паллеты для хранения. Улицу замостят гранитной плиткой, фасады старинных малоэтажных домов отремонтируют, для удобства горожан установят лавочки, урны, перголы и 150 фонарей, стилизованных под исторические.
Завершит комплексное благоустройство озеленение. На улице разобьют газоны площадью 11 тыс. кв. метров и высадят более 20 деревьев.
Школьная улица протяженностью менее километра появилась на территории бывшей Рогожской слободы еще в конце XVI - начале XVII века, во времена правления Бориса Годунова. Сначала она была Тележной, затем стала 1-й Рогожской, в 1923 году - получила современное название.
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