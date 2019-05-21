"Аврора" снизила тарифы на авиарейсы из Южно-Сахалинска в Японию

21.05.19 08:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 мая. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аврора" снизила тарифы на рейсах Южно-Сахалинск - Токио и Южно-Сахалинск - Саппоро, сообщает пресс-служба авиакомпании во вторник.

"Теперь минимальный тариф "в одну сторону" без багажа составляет 7 тыс. 250 рублей, а с багажом - 9 тыс. 790 рублей без учета сборов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что рейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Токио выполняются два раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушном судне Airbus А319, а по маршруту Южно-Сахалинск - Саппоро пять раз в неделю (по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям) на самолете DHC-8.

Как сообщалось, в настоящее время флот авиакомпании насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

Контрольный пакет (51%) АО "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области.