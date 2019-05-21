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21.05.19 08:32
"Аврора" снизила тарифы на авиарейсы из Южно-Сахалинска в Японию
"Теперь минимальный тариф "в одну сторону" без багажа составляет 7 тыс. 250 рублей, а с багажом - 9 тыс. 790 рублей без учета сборов", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напоминает, что рейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Токио выполняются два раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушном судне Airbus А319, а по маршруту Южно-Сахалинск - Саппоро пять раз в неделю (по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям) на самолете DHC-8.
Как сообщалось, в настоящее время флот авиакомпании насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.
Контрольный пакет (51%) АО "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области.
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