В Петербурге отметят День полярника

21.05.19 08:45

© РИА Новости. Максим Блинов

21 мая. Interfax-Russia.ru - В Петербурге во вторник пройдут праздничные мероприятия в честь Дня полярника, сообщает пресс-служба Смольного.

В 12.00 состоится церемония полуденного выстрела со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а в 15.00 в Смольном пройдет торжественная церемония награждения за вклад в реализацию программ по развитию Арктики.

В мероприятиях планируется участие членов правительства Петербурга, представителей исполнительных органов государственной власти Петербурга, почетных полярников, руководителей вузов города, представителей науки, культуры, общественных организаций, а также руководителей представительств Арктической зоны России, расположенных в Петербурге.