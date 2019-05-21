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21.05.19 08:47
Размер регионального материнского капитала в Свердловской области достиг 137 тыс. рублей
"Работая над улучшением демографической ситуации в регионе, мы приняли дополнительные меры по поддержке материнства и детства. В 2018 году ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей получили 18 тыс. 731 многодетная семья, в связи с рождением первого ребенка - 5 тыс. 939 семей. Начиная с 2012 года, мы выплачиваем областной материнский капитал. Сегодня его размер превысил 137 тыс. рублей. На данный момент выдано более 60 тыс. сертификатов", - сказал глава региона.
По его словам, благодаря этим и другим мерам поддержки увеличивается количество многодетных семей. За последние шесть лет их число в Свердловской области выросло почти в два раза. Сокращается социальное сиротство, растет количество семей с приемными детьми.
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