Размер регионального материнского капитала в Свердловской области достиг 137 тыс. рублей

21.05.19 08:47

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Почти 20 тысяч семей в Свердловской области в 2018 году получили "материнский капитал", заявил губернатор Евгений Куйвашев во вторник, представляя региональному Заксобранию отчет о результатах деятельности правительства в прошлом году.

"Работая над улучшением демографической ситуации в регионе, мы приняли дополнительные меры по поддержке материнства и детства. В 2018 году ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей получили 18 тыс. 731 многодетная семья, в связи с рождением первого ребенка - 5 тыс. 939 семей. Начиная с 2012 года, мы выплачиваем областной материнский капитал. Сегодня его размер превысил 137 тыс. рублей. На данный момент выдано более 60 тыс. сертификатов", - сказал глава региона.

По его словам, благодаря этим и другим мерам поддержки увеличивается количество многодетных семей. За последние шесть лет их число в Свердловской области выросло почти в два раза. Сокращается социальное сиротство, растет количество семей с приемными детьми.