Крупнейший с начала весны природный пожар на Камчатке уничтожил более 220 га сухой травы

21.05.19 08:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Несколько полей сухой травы общей площадью 226 гектаров выгорели в Елизовском районе Камчатского края в результате крупнейшего за весну природного пожара, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во вторник пресс-секретарь главного управления МЧС России по региону Юлия Ананьева.

"Сухая растительность вспыхнула в понедельник вечером на 26-28-м километрах трассы "Петропавловск-Камчатский - Мильково". На борьбу с пожаром направили более 40 человек на 22-х спецмашинах", - сказала Ананьева.

Она отметила, что из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Тем не менее, полностью ликвидировать пожар удалось примерно за три с половиной часа.

"Никто из людей не пострадал. Строений в зоне пожара не было", - сказала пресс-секретарь.

Ананьева добавила, что к тушению огня привлекались две пожарно-спасательные части, представители одной из воинских частей, сотрудники лесоохраны, Камчатского спасательного центра МЧС России, спасатели других служб.