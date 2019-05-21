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21.05.19 08:51
Крупнейший с начала весны природный пожар на Камчатке уничтожил более 220 га сухой травы
"Сухая растительность вспыхнула в понедельник вечером на 26-28-м километрах трассы "Петропавловск-Камчатский - Мильково". На борьбу с пожаром направили более 40 человек на 22-х спецмашинах", - сказала Ананьева.
Она отметила, что из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Тем не менее, полностью ликвидировать пожар удалось примерно за три с половиной часа.
"Никто из людей не пострадал. Строений в зоне пожара не было", - сказала пресс-секретарь.
Ананьева добавила, что к тушению огня привлекались две пожарно-спасательные части, представители одной из воинских частей, сотрудники лесоохраны, Камчатского спасательного центра МЧС России, спасатели других служб.
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