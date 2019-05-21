Воспитателей в детсадах обучат работать с детьми мигрантов, плохо говорящими по-русски

21.05.19 09:45

© РИА Новости. Саид Царнаев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Минпросвещения России объявило о разработке курсов для воспитателей детских садов - на них педагогам планируется рассказать об адаптации нерусскоязычных детей в образовательную среду.

"Равенство и доступность к качественному образованию предоставляется каждому ребенку, проживающему на территории страны. Для нивелирования языковых барьеров и иных трудностей при включении в него детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным, министерство планирует провести повышение квалификации работников детских садов, специализирующихся на деятельности в области социолингвистической адаптации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения, отвечая на запрос агентства.

В понедельник издание РБК обратило внимание на конкурс, объявленный Минпросвещения на сайте госзакупок - ведомство готово заплатить 11,3 млн рублей в 2019-2021гг. за подготовку и обучение педагогов дошкольного образования, которые займутся обучением детей мигрантов русскому языку и их адаптацией.

"Запущен соответствующий конкурс, нацеленный на разработку и внедрение вариативных моделей повышения квалификации, а также подготовку тьюторов для обеспечения этого процесса", - пояснили в пресс-службе Минпросвещения.

"Работа позволит повысить комфорт и усилить распространение образования на русском языке. Итоги работы планируется представить к концу этого года", - добавили в ведомстве.