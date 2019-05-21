Моряки-тихоокеанцы отмечают День образования Тихоокеанского флота

21.05.19 09:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 мая. Interfax-Russia.ru - Торжества по случаю 288-й годовщины со дня образования Тихоокеанского флота проходят во вторник на кораблях и в частях ТОФ.

"В честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота состоялся торжественный подъем Андреевских военно-морских флагов и флагов расцвечивания, прошли построения личного состава, на которых лучшие военнослужащие были отмечены грамотами и благодарностями командования", - сообщает пресс-служба флота.

На базе соединения морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке состоится праздничный концерт, посвященный 288-й годовщине флота с участием флотских творческих коллективов. Также праздника на водной станции ТОФ пройдут соревнования по гребле на ялах на Кубок командующего Тихоокеанским флотом.

Экипажи 10 боевых кораблей и судов обеспечения встречают День ТОФ в море. С апреля в дальнем плавании в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится отряд в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Иркут". Корабли уже посетили ряд иностранных портов, приняли участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019".

В полигонах боевой подготовки флота в заливе Петра Великого и в Авачинском заливе действуют большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", тактические группы малых противолодочных кораблей, спасательные суда "Виктор Белоусов" и "Алагез".