"Булгаковский" знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" украли на Патриарших

21.05.19 10:02

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Московская полиция заинтересовалась кражей "булгаковского" знака на Патриарших прудах в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию поступило заявление, о том, что из сквера на "Патриарших прудах" предположительно в ночь с воскресенья на понедельник неизвестный похитил знак "Запрещено разговаривать с неизвестными". Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Знак в очередной раз установили в сквере в честь Дня Музеев 18 мая.

Впервые инсталляция с изображением персонажей романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" была установлена в 2012 году, ее неоднократно похищали, обливали краской и демонтировали "за несоответствие нормам ГИБДД".