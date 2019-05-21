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21.05.19 10:05

РПЦ назвала компьютеризацию школ "программой отупения"

© РИА Новости. Александр Кряжев
21 марта. Interfax-Russia.ru - В Русской православной церкви подвергли критике современную программу средних школ России, где сделан акцент на виртуализации обучения.

"Это программа отупения", - заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопросы прихожан Томской епархии.

"Такая мелькающая информация не дает ничему застревать в мозгу, поэтому что ни спроси у современных детей - они не знают ничего. Ни из какого предмета - ни астрономии, ни алгебры, ни геометрии, ни истории, ни поэзии, ни музыки, ни прозы - ничего!" - отметил священник, выразив недоумение, что детям вообще делать в школе 11 лет.

"По-моему, это пустая трата времени", - сказал протоиерей, добавив, что здоровья тоже, потому что "если спортом не заниматься - у них у всех сколиоз, у 90%, они будущие инвалиды".

Глава патриаршей комиссии признался, что стал сторонником домашнего образования. Он рассказал, что в США на такую форму обучения перешло 4% населения. По данным отца Димитрия, американская практика показала, что если оба родителя с высшим образованием, у их занимающегося дома ребенка успеваемость составляет 98 баллов 100, если с высшим образованием только один из родителей, успеваемость ребенка - 87 из 100, а если оба родителя без высшего образования - 83.

При этом в государственной американской школе ни один ребенок не достигает 50 баллов, утверждал священник, добавив, что ведущие фирмы США набирают топ-менеджеров из числа именно тех, кто в свое время прошел домашнее обучение.

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