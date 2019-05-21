Судно для керченских моряков взамен арестованного Украиной "Норда" обойдется более чем в 20 млн рублей

21.05.19 10:13

Фото со страницы Facebook погранслужбы Украины

21 мая. Interfax-Russia.ru - Компания "Морская дирекция" (Керчь, контролируется Минтрансом Крыма) объявила открытый конкурс на закупку рыболовецкого судна, начальная (максимальная) цена контракта составляет 22 млн рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок

Речь, очевидно, идет о судне взамен арестованного Украиной в Азовском море более года назад крымского сейнера "Норд", передает корреспондент "Интерфакса".

"Норд" был единственным судном кооператива "Колхоз имени Первого мая" - небольшого предприятия в Керчи. Власти Крыма пообещали рыбакам помочь купить новое судно.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июня, итоги закупки планируется подвести 25 июня, отмечается на портале госзакупок.

"Судно должно соответствовать следующим требованиям: тип - рыболовное; флаг - Российская Федерация; класс судна - КМ L4 R1 fishing vessel; материал корпуса - сталь; год постройки - не позднее 2004 года. Должно быть в рабочем состоянии (мореходно, не потопляемо, живуче)", - говорится в техзадании к закупке.

Также указывается, что судно длиной 23-27 м и шириной 6-8 м должно быть способно принять не менее 10 человек экипажа, а его автономность плавания - составлять не менее пяти суток.

Заказчик ищет "машину" с дедвейтом (сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды, массы пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия) от 49 т, с мощностью главных механизмов не менее 562 кВт.

Судно должно быть передано в течение 15-ти дней с момента заключения договора.

"Я уже на протяжении нескольких месяцев мониторю пароходства и базу рыболовецких судов России. После ознакомления с техзаданием коллектив пришел к выводам, что новое судно будет по своим параметрам превосходить "Норд", - сказал глава кооператива Сергей Лесков местному изданию "Керчь.ФМ".

Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала "Норд" (построен в 1989 году) с 10 членами экипажа на борту.

Капитану сейнера Владимиру Горбенко вменили статью 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статью 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал капитану меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия он находился у родственников в Мелитополе.

Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле 2018 года в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро в октябре были обменяны на семерых рыбаков двух украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

В конце января 2019 года Горбенко пропал, сообщили его адвокаты и представитель компании-судовладельца. Родственники крымчанина в Мелитополе подали заявление в украинскую полицию. 4 февраля учетные данные Горбенко появились в разделе "исчезнувшие граждане" на сайте МВД Украины.

Капитан, не выходивший на связь с адвокатами, нашелся в Крыму.

Оболонский районный суд Киева 12 апреля приостановил рассмотрение уголовного дела Горбенко и объявил его в розыск.