Дошли до суда: сторона обвинения нашла у экс-руководства "Зимней вишни" признаки ОПГ
  
По "Дружбе": Минск готов возобновить транзит российской нефти в ЕС
   
Черный список пополнится: Россия не оставит без ответа новые санкции США
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
21.05.19 10:18

Более 60 новых производств создано в Свердловской области в 2018г

© РИА Новости. Павел Лисицын
21 мая. Interfax-Russia.ru - Предприятия Свердловской области в 2018 году запустили более 60 новых производств, в регионе идет активное техническое перевооружение, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник, представляя региональному Заксобранию отчет о результатах деятельности правительства за прошедший год.

"В 2018 году запущено свыше 60 новых производств, создано около 3,5 тыс. новых рабочих мест. В числе реализованных проектов - вторая очередь строительства нового электролизного цеха "Уралэлектромеди", доменная печь N7, уникальный для России шаропрокатный стан "Евраз - Нижнетагильский металлургический комбинат", - отметил глава региона.

Объем отгруженной промышленной продукции в регионе в 2018 году превысил, по его словам, 2,33 трлн рублей. Основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной продукции обеспечен обрабатывающими производствами, уточнил губернатор.

"Хочу особо отметить результаты работы оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году объем государственного оборонного заказа вырос на 4,4%", - сказал Куйвашев.

По его словам, одновременно с выполнением гособоронзаказа, предприятия ОПК наращивают объемы выпуска гражданской продукции.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.05.19 12:14
ФСБ России просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца августа
.
  21.05.19 11:09
Мосгордума может принять закон об увеличении штрафов за неубранную с крыш наледь
.
  21.05.19 10:02
"Булгаковский" знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" украли на Патриарших
.
  21.05.19 08:27
Школьная улица в центре Москвы к осени станет полностью пешеходной
.
  20.05.19 16:20
Москвичей ждут июльская жара в среду и грозовые ливни в четверг
.
  20.05.19 15:52
Третьяковка готовит гражданский иск в связи с повреждением картины Репина
.
  20.05.19 15:41
Прокуратура настаивает на "предварительном сговоре" в действиях Мамаева и Кокорина - адвокат
.
  20.05.19 15:29
Адвокат Мамаева надеется, что футболиста отпустят по итогам рассмотрения жалобы на приговор
.
  20.05.19 13:51
Москва вошла в список перспективных городов для развития туризма
.
  20.05.19 12:56
Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор по делу о драках


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket