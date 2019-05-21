Более 60 новых производств создано в Свердловской области в 2018г

21.05.19 10:18

© РИА Новости. Павел Лисицын

21 мая. Interfax-Russia.ru - Предприятия Свердловской области в 2018 году запустили более 60 новых производств, в регионе идет активное техническое перевооружение, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник, представляя региональному Заксобранию отчет о результатах деятельности правительства за прошедший год.

"В 2018 году запущено свыше 60 новых производств, создано около 3,5 тыс. новых рабочих мест. В числе реализованных проектов - вторая очередь строительства нового электролизного цеха "Уралэлектромеди", доменная печь N7, уникальный для России шаропрокатный стан "Евраз - Нижнетагильский металлургический комбинат", - отметил глава региона.

Объем отгруженной промышленной продукции в регионе в 2018 году превысил, по его словам, 2,33 трлн рублей. Основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной продукции обеспечен обрабатывающими производствами, уточнил губернатор.

"Хочу особо отметить результаты работы оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году объем государственного оборонного заказа вырос на 4,4%", - сказал Куйвашев.

По его словам, одновременно с выполнением гособоронзаказа, предприятия ОПК наращивают объемы выпуска гражданской продукции.