Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ задержан оперативниками

21.05.19 10:38

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 мая. Interfax-Russia.ru - Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"По данному делу в нескольких местах, в том числе, в доме и на работе Сидаша прошли обыски", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Сидаш задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова.

Как сообщалось ранее, в конце марта 2019 года в отношении бывшего министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглова следователи возбудили дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). 28 марта в доме экс-чиновника прошли обыски, он был задержан. Решением суда Безуглова заключили под стражу на два месяца.

Вместе с ним по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Подсудимые подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которые были присвоены.

Безуглов ушел в отставку с поста министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая 2018 года. Он занимал эту должность с декабря 2014 года.

Сергей Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 27 сентября 2016 года Сидаш является заместителем губернатора Ростовской области.