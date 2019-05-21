Сотни жителей Мурманска пришли проститься с жертвами авиакатастрофы в "Шереметьево"

21.05.19 11:07

Фото Анжелы Коляды

21 мая. Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с шестью из восьми погибших жителей Мурманска в авиакатастрофе в московском аэропорту "Шереметьево" собрала во вторник сотни людей, передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония проходит в фестивальном зале областного Дворца культуры им. С.М.Кирова. Родственники еще двух жертв проведут прощание в ближайшие дни отдельно.

Цветы к закрытым гробам возложили члены правительства Заполярья, главы Мурманска, руководители органов власти, компаний города, жители региона. Церемония проходит под сопровождением оркестра и без официальных речей.

В зале, где проходит прощание, и в холле дежурят скорая помощь, Центр медицины катастроф и психологи МЧС.

В понедельник тела 12 погибших были доставлены спецбортом в Мурманск.

Ранее в правительстве Мурманской области сообщили, что восемь человек будут похоронены в Мурманске, по одному - в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и Полярных Зорях. Тела еще 14 погибших в авиакатастрофе жителей Заполярья по желанию родных будут отправлены из Москвы в другие регионы России.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.