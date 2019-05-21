Международный трибунал объявит решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая

21.05.19 10:44

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

21 мая. Interfax-Russia.ru - Международный трибунал ООН по морскому праву подтвердил, что 25 мая объявит решение о введении временных мер в отношении России в связи с задержанием украинских кораблей и экипажей в районе Керченского пролива, говорится в заявлении пресс-службы суда.

"Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу о задержании трех украинских моряков (Украина против Российской Федерации)", о временных мерах в субботу, 25 мая в 12.00 (13.00 мск)", - говорится в поступившем в "Интерфакс" во вторник сообщении пресс-службы суда.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за мерами в отношении России, требуя при этом освобождения украинских моряков и судов, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

МИД России в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Соответствующее заявление было сделано министерством 16 апреля.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.