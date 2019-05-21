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21.05.19 10:52

Комиссия кабмина РФ одобрила продление "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года

© РИА Новости. Владимир Песня
21 мая. Interfax-Russia.ru - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года, сообщили во вторник в пресс-службе Росреестра.

"Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке в отношении садовых домов и жилых домов, созданных на садовых и дачных земельных участках - без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об их окончании", - говорится в сообщении.

В правительстве законопроект представила глава Росреестра Виктория Абрамченко. По ее словам, чтобы исключить возможные препятствия для регистрации права собственности на дома законопроектом также предлагается установить возможность их регистрации независимо от наличия территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают возможность такого строительства.

Закон о "дачной амнистии" вступил в силу с 1 сентября 2006 года и прекратил свое действие с 1 марта 2019 года. За весь период действия "дачной амнистии" было зарегистрировано в упрощенном порядке около 13,5 млн. прав на объекты недвижимости.

"Несмотря на то, что миллионы россиян воспользовались "дачной амнистией", остается большое количество граждан, которые по факту являются владельцами недвижимости, но не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав. Было бы правильно защитить их права, и не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в "амнистию" других объектов", - сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Вопрос о продлении дачной амнистии был поднят фракцией "Справедливая Россия" в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в апреле этого года при подготовке к ежегодному отчету правительства перед Госдумой.

В ходе отчета 17 апреля Медведев поднял эту тему и заявил о возможности продления "дачной амнистии". Он заявил, что уже дал такое поручение по подготовке федерального закона о ее продлении до 1 марта 2020 года.

В мае глава Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года.

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