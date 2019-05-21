РТС сообщил Козаку о неожиданном обострении ценовой ситуации на топливном рынке

21.05.19 11:02

© РИА Новости. Валерий Мельников

21 мая. Interfax-Russia.ru - Российский топливный союз (РТС) вновь направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо о проблемах на рынке нефтепродуктов.

В очередном обращении профильный союз обращает внимание вице-премьера на неожиданно обострившую ценовую ситуацию в мае 2019 года. "Интерфакс" ознакомился с текстом письма.

"За последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста. По состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки с учетом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индикативных мелкооптовых цен, причем на дальневосточных базисах уровень биржевых цен на дизельное топливо выше индикативных мелкооптовых цен на 8-9 тысяч рублей за тонну. При этом, повышенный спрос на более выгодные мелкооптовые партии сталкивается с ограничением предложения сбытовых компаний, что переводит покупателей обратно на биржу, тем самым поддерживая рост биржевых ценовых индикаторов", - отмечает РТС.

Причинами резкого роста биржевых цен РТС считает несколько факторов. В их числе: сокращение объема производства, связанное с проведением весенних ремонтов на НПЗ; уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок на фоне увеличения спроса, вызванного вытеснением с рынка суррогатного и контрафактного топлива; увеличение поставок топлива на экспорт.

Кроме того, одной из причин роста цен является также "недостаточная эффективность и продуманность демпфера, в формуле расчета которого отсутствует учет текущих оптовых цен, что обеспечивает возможность некоторым НПЗ и демпфер получать, и крупнооптовые цены держать выше экспортного паритета", подчеркивается в документе.

Сохраняется возможность влияния участников биржевых торгов на ценовые индикаторы путем активного использования роботов, покупки нефтяными компаниями товара в основную торговую сессию прямо или через третьих лиц, неравномерности продаж в течение торговой сессии. Не решен вопрос о снижении тарифов на железнодорожные перевозки топлива в регионы ДФО в целях обеспечения возможности формирования оптовых цен, соответствующих замороженным на низком уровне розничным ценам в этом федеральном округе, перечисляет РТС.

Отраслевой союз подчеркивает проблему отсутствия решения по увеличению нормативов продаж топлива на биржевых торгах, особенно для дальневосточных базисов.

"В результате резкого роста оптовых цен ценовая ситуация, к сожалению, возвращается к прошлогодней, когда маржинальная доходность розничных продаж моторного топлива оказывалась либо отрицательной, либо ниже минимально требуемой. Действительно, первые месяцы этого года были очень положительны по эффективности продаж на розничном рынке, но этого оказалось недостаточно для покрытия убытков прошлого года, закрытия возникших кредиторских задолженностей и оформления новых кредитов по приемлемым ставкам. Стоит отметить, что со стороны банков существенно возросли требования и критерии предоставления банковских кредитов именно розничным предприятиям топливного рынка из-за отрицательных результатов деятельности прошлого года", - говорится в письме.

"В целях недопущения возможности повторения прошлогодней ценовой ситуации просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, обратить особое внимание на необходимость скорейшего устранения факторов, влияющих на необоснованно резкий рост оптовых цен", - заявляет РТС.

Как сообщалось, биржевые цены на бензины, которые начали рост перед майскими праздниками, на прошлой неделе стремительно пошли вверх. Отраслевые эксперты отмечали, что рост цен в мелком опте не поспевал за отпускными ценами НПЗ. В отдельные дни на рынке наблюдалась парадоксальная картина: бензин мелкооптовыми партиями на нефтебазах продавался дешевле, чем крупным оптом на НПЗ. Некоторый рост мелкооптовых цен на фоне стабильных розничных привел к сокращению чистой маржи АЗС. При этом демпфирующий механизм в отношении бензинов не справляется с поставленной задачей, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

Общая ситуация на рынке нефтепродуктов России в мае 2019 года стала сильно напоминать май 2018 года, когда ценовой кризис вынудил правительство заключить топливные соглашения с нефтяниками. Срок действия соглашений пока продлевался 1 раз, и сейчас они действуют до конца июня.