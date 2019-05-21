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21.05.19 10:59
Более 10 ракетных кораблей Каспийской флотилии отразили учебный авианалёт
"На Каспийской флотилии дежурные силы противовоздушной обороны провели тренировку по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов противника. В ней были задействованы дежурные расчёты более 10 надводных кораблей флотилии, в том числе ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань", - сказал Астафьев.
По его словам, в рамках учения поступил сигнал об обнаружении группы вертолетов условного противника, после чего корабельные расчеты ПВО идентифицировали воздушные цели и уничтожили их из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Палаш" и "Пальма", а также из артиллерийских установок АК-630 и АК-630М-2 "Дуэт" на значительном расстоянии от пункта базирования.
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