Мосгордума может принять закон об увеличении штрафов за неубранную с крыш наледь

21.05.19 11:09

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 мая. Interfax-Russia.ru - Профильная комиссия Мосгордумы рекомендует депутатам принять поправки в КОАП, предполагающие увеличение штрафов в 10 раз для юридических лиц за несвоевременную чистку кровель от снега и наледи.

"Требования очистки от льда и снега карнизов и водостоков должны строго выполняться. У нас есть санкция за непринятие данных мер, но анализ, который проводился, выявил, что данные меры абсолютно не достаточны. Предлагаю депутатам Мосгордумы поддержать данный законопроект, принять его в первом чтении и при отсутствии поправок принять в целом",- сказал во вторник на заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы председатель комиссии, депутат Степан Орлов.

Соответствующий проект поправок в столичный КоАП, разработанный комиссией Мосгордумы по горхозяйству и жилищной политике, размещен на сайте столичного парламента.

Так, за непринятие мер по очищению собственниками и законными владельцами зданий и сооружений кровель от снега и наледи предполагается установить штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1000 рублей), должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей), юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (в настоящее время от 15 до 20 тыс. рублей).

Штраф за неочистку крыш особых объектов нежилого фонда Москвы планируется установить для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (вместо 10-15 тыс. рублей), юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (вместо нынешних 20-100 тыс. рублей).

В пояснительной записке к документу отмечается, что за зиму 2018-2019 годов составлено более 3 тыс. протоколов о соответствующих административных правонарушениях. Кроме того, минувшей зимой в адрес Объединения административных технических инспекций поступило более 300 обращений граждан по вопросу несвоевременной или некачественной очистки кровель от снега и наледи.

"Также необходимо отметить, что в ряде субъектов РФ установлены более высокие размеры административных штрафов за нарушения, связанные с непринятием мер по очистке крыш от снега и льда, чем в городе Москве", - отмечается в законопроекте.

Например, в Санкт-Петербурге максимальный размер штрафа за такое нарушение составляет 1 млн рублей.