В Самаре задержали злоумышленника при попытке повторно слить нефтепродукты в коллектор

21.05.19 11:33

© РИА Новости. Антон Денисов

21 мая. Interfax-Russia.ru-Служба безопасности ООО "Самарские коммунальные системы" задержала злоумышленника, пытавшегося повторно слить мазут в ливневый коллектор в Октябрьском районе Самары, сообщил глава района Александр Кузнецов на своей странице в твиттере во вторник.

"Сегодня (...) при попытке повторного слива мазута на том же месте был задержан злоумышленник. Сейчас с ним работает полиция", - написал Кузнецов.

В пресс-службе ООО "Самарские коммунальные системы" агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили факт задержания нарушителя.

"Да, данный факт подтверждаем", - сказал представитель ООО.

Как сообщалось, в понедельник глава Октябрьского района Кузнецов написал в твиттере, что неизвестный злоумышленник сбросил в ливневой коллектор в Самаре большой объем мазута, откуда он попал прямиком в Волгу. На воде образовалось пятно длиной в 150 метров.

По информации ООО "Самарские коммунальные системы", незаконный сброс похожей на мазут жидкости произошел примерно в 500 метрах от насосно-фильтровальной станции N1 в Самаре.

В 300 метрах от станции вниз по течению Волги находится один из городских пляжей.