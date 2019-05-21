|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.05.19 11:33
В Самаре задержали злоумышленника при попытке повторно слить нефтепродукты в коллектор
"Сегодня (...) при попытке повторного слива мазута на том же месте был задержан злоумышленник. Сейчас с ним работает полиция", - написал Кузнецов.
В пресс-службе ООО "Самарские коммунальные системы" агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили факт задержания нарушителя.
"Да, данный факт подтверждаем", - сказал представитель ООО.
Как сообщалось, в понедельник глава Октябрьского района Кузнецов написал в твиттере, что неизвестный злоумышленник сбросил в ливневой коллектор в Самаре большой объем мазута, откуда он попал прямиком в Волгу. На воде образовалось пятно длиной в 150 метров.
По информации ООО "Самарские коммунальные системы", незаконный сброс похожей на мазут жидкости произошел примерно в 500 метрах от насосно-фильтровальной станции N1 в Самаре.
В 300 метрах от станции вниз по течению Волги находится один из городских пляжей.
|
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket