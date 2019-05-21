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21.05.19 11:37

"Роснефть" запустила в Башкирии проект "Цифровое месторождение"

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
21 мая. Interfax-Russia.ru - ПАО АНК "Башнефть" (входит в "Роснефть") запустило в опытно-промышленную эксплуатацию инновационный проект "Цифровое месторождение" на базе Илишевского месторождения в Башкирии, сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

"Цифровые технологии на Илишевском месторождении "Башнефти" позволят добиться существенного роста производственных показателей и значимого экономического эффекта. Количество дистанционно управляемых объектов увеличится почти на 60%, энергоэффективность процессов добычи повысится на 5%, на 5% снизятся логистические издержки", - отметил на церемоний президент "Башнефти" Андрей Шишкин.

По его словам, "масштабирование технологий только в рамках компании "Башнефть" позволит получить дополнительно порядка 1 млн тонн нефти за счет оптимизации производства, экономический эффект составит порядка 1 млрд рублей в год".

Глава НК добавил, что "опыт, полученный в ходе реализации пилотного проекта на Илишевском месторождении, будет тиражирован на другие активы "Роснефти".

Непосредственное управление проектом осуществляется в центре интегрированных операций, расположенном в г. Дюртюли рядом с пилотной производственной площадкой. Запуск проекта осуществлен в рамках стратегии "Роснефть-2022", предусматривающей переход на качественно новый уровень управления бизнес-процессами, повышение надежности и экономичности производств, сокращение потерь.

Производственные объекты добычи нефти дополнительно оснащены современным измерительным и регулирующим оборудованием для непрерывного мониторинга и удаленного управления технологическими объектами. Созданы цифровые двойники - компьютерный аналог объектов, моделирующие внутренние процессы, технические характеристики и функционирование реальных производственных объектов. Цифровые двойники производственных процессов, созданные на базе наукоемкого программного обеспечения, прогнозируют параметры технологического процесса и позволяют проводить оптимизацию работы оборудования.

В настоящее время цифровизацией охвачены все основные производственные процессы на месторождении: механический фонд скважин, трубопроводный транспорт, система подготовки нефти, объекты энергетики. Система также позволяет проводить гидродинамические испытания в режиме реального времени, оптимизацию разработки нефтяного месторождения, поддерживать пластовое давление, подбирать скважины-кандидаты для геолого-технических мероприятий.

Илишевское месторождение АНК "Башнефть" расположено в Илишевском районе Башкирии. Запущенное в 1996 году месторождение относится к категории "зрелых". За весь период эксплуатации месторождения добыто более 10,8 млн тонн нефти. В связи с сильной выработкой скважин уровень добычи снизился. Реализация инновационного проекта даст Илишевскому месторождению "вторую жизнь", позволит выйти на качественно новый уровень управления процессами.

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