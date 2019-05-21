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21.05.19 11:40

Эксперт, определивший алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка, признан виновным в халатности

© РИА Новости. Максим Богодвид
21 мая. Interfax-Russia.ru - Суд в Подмосковье приговорил к 10 месяцам исправительных работ эксперта, ошибочно установившего наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении врача ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Михаила Клейменова. Приговором суда Клейменову назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, Клейменов признан виновным в халатности (ст.293 УК РФ).

Как сообщалось, Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном из дворов Балашихи Московской области в апреле 2017 года. По ее результатам им сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

"Результаты этой экспертизы подтвердили, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его первоначальный вывод о состоянии ребенка в момент ДТП являлся необоснованным", - сказала Петренко.

Она отметила, что эксперт произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, "что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения".

"Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было", - сказала представитель СК.

По ее словам, комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. "Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида - маркера прижизненного употребления алкоголя. Также следствием на основании данных экспертизы сделан вывод о том, что малолетний был здоров", - добавила Петренко.

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