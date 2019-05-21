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21.05.19 11:48
Авиакомпания "Победа" с 7 июня возобновит рейсы из Ростова-на-Дону в Батуми
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-737 четыре раза в неделю. Вылет из Ростова по понедельникам, средам и пятницам в 16:00, прибытие в Батуми - в 18:30; вылет по субботам - в 13:00, прибытие - в 15:30. Вылеты в обратном направлении в 19:30 по понедельникам, средам и пятницам; в "Платов" самолет прилетает в 19: 55; обратный рейс в субботу вылетает в 16:30, прибытие в Ростов-на-Дону - в 16:55. Время указано местное для каждого аэропорта.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, авиакомпания "Победа" приостановила рейсы из Ростова-на-Дону в Батуми в сентябре 2018 года.
Как сообщалось, аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов с 7 декабря 2017 года. Старый аэропорт Ростова-на-Дону закрыт с 1 марта 2018 года. Территорию старого аэропорта предполагается со временем интегрировать в городскую застройку.
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