Власти Подмосковья заключат контакт на 1,5 млрд рублей на поставку лекарств от рака

21.05.19 12:09

© РИА Новости. Денис Абрамов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Подмосковья планирует закупить 26 лекарственных препаратов, предназначенных для лечения бронхо- и онкозаболеваний, в рамках контракта с инвестором, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Заявленная начальная максимальная цена контракта составляет более 1,5 млрд рублей, срок действия - 10 лет. В свою очередь, правительство Московской области гарантирует инвестору закупку перечня препаратов в течение обусловленного контрактом срока. В перечень необходимых к закупке лекарственных препаратов включены 26 лекарственных препаратов, предназначенных для лечения бронхо и онкозаболеваний", - приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Вадима Хромова.

По его словам, это первый офсетный контракт Подмосковья.

Офсетный контракт - вид сделки, когда инвестор строит или модернизирует действующее фармацевтическое предприятие, выпускает на нем товар и поставляет гарантированную часть производимого объема муниципальному заказчику в рамках заключенного контракта.