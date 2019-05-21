Число выявляемых раковых опухолей в РФ выросло в 4,5 раза за 10 лет

21.05.19 12:25

© РИА Новости. Павел Львов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Количество выявляемых злокачественных новообразований выросло на 23% за 10 лет, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Андрей Каприн.

"Есть прирост заболеваемости, абсолютное число злокачественных новообразований выросло в 4,5 раза - 23,7% - за 2008-2018 годы", - сказал Каприн на пресс-конференции в Москве во вторник.

Он отметил, что в 2017 году количество умерших от новообразований составило около 290 тысяч человек.

Каприн добавил, что количество больных, стоящих на учёте, увеличивается и за прошлый год составляет более 3 млн человек.

Онколог отметил, что "есть некоторые (с диагностикой раковых заболеваний) сложности в СКФО, связано с определенной ментальностью, мы там много работаем". Вместе с тем, по его словам, "есть регионы, которые нормально реагируют (на работу онкологов в СКФО), это Чечня, там достигли неплохих результатов".

Каприн добавил, что в первой пятерке в структуре заболеваемости нет меланомы, а более поддающиеся лечению раки: у мужчин это раки лёгких (16%), гемобластомы, желудка, почек, предстательной железы. У женщин распространены раки молочной железы (27%), шейки матки, тела матки, яичников, щитовидной железы.