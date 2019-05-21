Ряд чиновников Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3,2 млрд рублей

21.05.19 12:28

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

21 мая. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет предъявил заместителю главы Росрезерва Александру Кирюхину, ряду его подчиненных и гендиректору компании "НафтаПремиум" Александру Безрукову обвинение в мошенничестве в сфере переработки дизельного топлива, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В Следственном комитете расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что по уголовному делу собраны доказательства причастности к совершению преступления замруководителя Росрезерва Кирюхина, бывшего начальника управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадима Гаврилова и его бывшего заместителя Олега Лазарева, директора научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина, генерального директора субподрядной организации ООО "НафтаПремиум" Александра Безрукова и иных лиц.

По словам Петренко, фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ущерб от преступления оценивается в размере 3,2 млрд рублей.

"Кирюхину и Безрукову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Гаврилову и Уланину - в виде заключения под стражу. Сегодня Басманным районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании Лазареву меры пресечения", - сказала представитель СК.

По данным ведомства, в 2014 году между Росрезервом, являющимся госзаказчиком, и ООО "СО "Тверьнефтепродукт" заключен государственный контракт на сумму более 3,2 млрд рублей на оказание услуг по восстановлению качества дизельного топлива после длительного хранения на комбинатах Росрезерва, который предполагал выполнение указанных работ по технологии ООО "НафтаПремиум".

"При этом сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что проведенные работы не позволят улучшить качество топлива. После приемки фиктивных работ Росрезервом произведена оплата подрядной организации в размере 3,2 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере", - сказала Петренко.

Кирюхин в 1994-1999 годах работал в нефтяной компании "ЮКОС", в Росрезерве занимал различные должности с 2002 года, занимался вопросами топлива и нефтепродуктов. Заместителем руководителя ведомства был назначен в 2009 году. Отмечен различными наградами, в том числе орденом Почета.