Песков: "Северный поток-2" будет построен и запущен

21.05.19 12:42

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Есть уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован и запущен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли США помешать строительству "Северного потока-2" и его запуску.

Ранее сообщалось, что США могут подготовить новый пакет санкций в отношении компаний, которые участвуют в этом проекте.

В этой связи журналисты спросили Пескова, есть ли в Кремле какой-либо план действий на случай ввода таких санкций.

Отвечая на этот вопрос, пресс-секретарь президента напомнил, что речь идет о международном проекте, в котором участвует целая группа крупных международных компаний.

"Проект большей частью уже реализован. Обеспечено большей частью финансирование этого проекта. Он продвигается достаточно быстрыми темпами", - сказал Песков.

Он отметил, что проект соответствует коммерческим интересам европейских компаний и "не имеет никакого отношения к политике".

"Неоднократно наш президент заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем, собственно, давно уже занимаются США", - сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это является неприемлемым не только для России, но и для многих стран Евросоюза.