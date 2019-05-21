Житель Кузбасса задержан за призывы устроить теракт в мечети

21.05.19 12:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Житель Новокузнецка стал фигурантом двух уголовных дел за призывы к совершению терактов и экстремизм, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кузбассу во вторник.

"23-летний житель Новокузнецка задержан. В отношении него возбуждено два дела: по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.

По данным регионального УФСБ, задержанный на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" публично призывал устроить теракт в мечети и вести экстремистскую деятельность на почве расовой и национальной ненависти.

Также установлено, что во время переписки с другими пользователями соцсети он призывал их активно распространять свои идеи, а также заявлял о готовности лично участвовать в террористической деятельности.