По "Дружбе": Минск готов возобновить транзит российской нефти в ЕС
  
Максимальная мобилизация: Киев намерен не допустить возвращения Москвы в ПАСЕ
   
После митингов: в Екатеринбурге разработают форму опроса о строительстве храма
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
21.05.19 13:02

Текущей весной в Приамурье выгорело в 10 раз меньше леса

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
21 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области на фоне стабилизации обстановки с лесными пожарами оценили масштабы последствий природных возгораний - текущей весной пройденная огнем площадь в 10 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя главы Минлесхоза области Алексея Севостьянова сообщает, что с начала пожароопасного сезона в Приамурье зарегистрировано 299 природных пожаров на общей площади свыше 172,6 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 377 пожаров на площади более 1,8 млн га.

"В настоящее время на территории области лесных пожаров не зарегистрировано. Для тушения возгораний имеется резерв в количестве 111 человек Амурской авиабазы, 325 человек лесной охраны, 49 человек федерального резерва и 287 единиц техники. (...) На территории региона установились низшие классы пожарной опасности", - приводятся в сообщении слова Севостьянова.

Приамурье в настоящее время находится во власти циклона, который принес осадки. В ближайшее время в большинстве районов будет снят особый противопожарный режим. Исключением станут Магдагачинский, Сковородинский, Тындинский, Зейский и Селемджинский районы.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составили около 5 млн рублей, к ответственности привлечены 73 человека.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.05.19 14:59
Здание Госдумы может быть признано аварийным
.
  21.05.19 14:02
Собянин рассказал о программе благоустройства московских набережных в 2019 году
.
  21.05.19 13:50
В Московском зоопарке родилось два детеныша лемуров
.
  21.05.19 12:56
Кремль не будет вмешиваться в конфликт в "Коммерсанте", это - корпоративный вопрос
.
  21.05.19 12:18
Последние звонки в Москве пройдут при сухой, но прохладной погоде
.
  21.05.19 12:14
ФСБ России просит оставить под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца августа
.
  21.05.19 11:09
Мосгордума может принять закон об увеличении штрафов за неубранную с крыш наледь
.
  21.05.19 10:02
"Булгаковский" знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" украли на Патриарших
.
  21.05.19 08:27
Школьная улица в центре Москвы к осени станет полностью пешеходной
.
  20.05.19 16:20
Москвичей ждут июльская жара в среду и грозовые ливни в четверг


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket