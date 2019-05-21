Текущей весной в Приамурье выгорело в 10 раз меньше леса

21.05.19 13:02

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области на фоне стабилизации обстановки с лесными пожарами оценили масштабы последствий природных возгораний - текущей весной пройденная огнем площадь в 10 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя главы Минлесхоза области Алексея Севостьянова сообщает, что с начала пожароопасного сезона в Приамурье зарегистрировано 299 природных пожаров на общей площади свыше 172,6 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 377 пожаров на площади более 1,8 млн га.

"В настоящее время на территории области лесных пожаров не зарегистрировано. Для тушения возгораний имеется резерв в количестве 111 человек Амурской авиабазы, 325 человек лесной охраны, 49 человек федерального резерва и 287 единиц техники. (...) На территории региона установились низшие классы пожарной опасности", - приводятся в сообщении слова Севостьянова.

Приамурье в настоящее время находится во власти циклона, который принес осадки. В ближайшее время в большинстве районов будет снят особый противопожарный режим. Исключением станут Магдагачинский, Сковородинский, Тындинский, Зейский и Селемджинский районы.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составили около 5 млн рублей, к ответственности привлечены 73 человека.