Продажу алкоголя в Подмосковье ограничат на период "последних звонков" и выпускных вечеров

21.05.19 13:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 мая. Interfax-Russia.ru - Продажа алкоголя будет ограничена в Подмосковье в дни проведения выпускных вечеров, соответствующие письма были направлены в адрес глав администраций, сообщила заместитель начальника 4-го отдела УУППДН ГУ МВД России по Московской области Ольга Кулева.

"В адрес глав администраций муниципальных образований Московской области направлены рекомендательные письма с предложениями о запрете (...) алкогольной и спиртосодержащей продукции на объектах торговли и общественного питания, расположенных в непосредственной близости от образовательных учреждений", - сказала Кулева журналистам во вторник в ходе пресс-конференции в Москве.

Она уточнила, что запрет будет распространяться в Подмосковье на период проведения "последних звонков" и выпускных вечеров.