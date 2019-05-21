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Жилье для сирот проверят в Иркутской области после жалобы Путину

© РИА Новости. Григорий Сысоев
21 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области проверит построенные в регионе дома для детей-сирот после того, как о неудовлетворительном состоянии жилья в городе Тайшет рассказал на прошлой неделе президенту Владимиру Путину один из участников медиафорума ОНФ в Сочи.

"По поручению губернатора Сергея Левченко министерство имущественных отношений и служба государственного строительного надзора Иркутской области проведут проверку всех подобных проблемных объектов на территории региона", - , сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

Пресс-служба также сообщает, что губернатор поручил разобраться в ситуации с домом для сирот в Тайшете, определить ее причины и решить, как все исправить. Известно, что трехэтажное здание было принято в эксплуатацию местной администрацией в 2016 году. Тогда же была найдена управляющая компания (УК), которая обслуживала дом в течение полугода, а затем отказалась работать из-за низкой собираемости коммунальных платежей - около 30%.

"В 2017 и 2018 годах у дома не было УК. При этом имели место случаи демонтажа оборудования жильцами. Сейчас управляющая компания найдена, она готова приступить к обслуживанию дома", - цитирует пресс-служба мэра Тайшета Александра Заику.

В настоящее время проблемный дом обследует комиссия региональной службы стройнадзора, чтобы точно определить его техническое состояние.

"Недостатки, которые возникли при строительстве, - это одно, и решение по ним нужно требовать с застройщика. Если же нарушения возникли в процессе эксплуатации - то с жильцов. Также будет подготовлено обращение в правоохранительные органы, чтобы разобраться по фактам хищения имущества дома, - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора - председателя облправительства Руслана Болотова.

В 2016 году по требованию прокуратуры специалисты стройнадзора уже обследовали проблемный дом. Тогда было выявлено 11 нарушений. В 2018 году при повторном осмотре дома с учетом трехлетней эксплуатации нарушений стало уже более 20.

"Такая ситуация с домами для детей-сирот не только в Иркутской области, ситуация типичная для всей страны. Отношение нанимателей к своему жилью и к обязанностям по его содержанию довольно прохладное. Нужно рассмотреть возможность реализации жилищных сертификатов для этой категории населения для лучшей ее социализации," - цитирует пресс-служба Болотова.

Правительство Иркутской области направило в федеральный центр свои предложения по решению этой ситуации. В частности, по словам Болотова, есть предложения разработать механизм, чтобы люди из числа детей-сирот, уже имеющие свои семьи, могли консолидировать льготы, например, материнский капитал и другие выплаты, и приобрести жилье там, где они хотят.

Ранее сообщалось, что министерство имущественных отношений Иркутской области судится с компанией-застройщиком дома для детей-сирот в Тайшете, требуя исправить строительные недоделки. Арбитражный суд Иркутской области вынес решение в пользу минимущества, но оно не вступило в законную силу, поскольку обжалуется в апелляционной инстанции.

Сообщалось также, что 16 мая во время медиафорума ОНФ в Сочи с участием Владимира Путина иркутский журналист Игорь Пиханов показал телесюжет о некачественном жилье для детей-сирот в Тайшете.

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