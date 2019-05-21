Хабаровский экс-губернатор Ишаев останется под домашним арестом до конца лета

21.05.19 13:14

© РИА Новости. Сергей Гунеев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы до 27 августа оставил под домашним арестом бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева по делу о мошенничестве.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Ишаева до 27 августа 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Ишаеву вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 28 марта, в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест.

По версии следствия, в 2014-2017 годах бывший губернатор, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости".

Свою вину Ишаев не признает. Вместе с тем адвокат экс-губернатора заявил, что его подзащитный возместил вмененный ему ущерб в 5,7 млн рублей.

Ишаев в октябре 1991 года был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93 %. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009 - 2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).