Госдума в окончательном чтении признала право родственников находиться в реанимации

21.05.19 13:30

© РИА Новости. Башир Алиев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.

Закон был предложен на рассмотрение Думы группой депутатов во главе с Николаем Герасименко и принят в первом чтении еще в июле 2018 года.

Закон предоставляет родственникам и законным представителям пациентов право присутствовать в отделениях интенсивный терапии и в реанимационных отделениях.

Согласно закону Минздрав получает полномочия утверждать "общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях".

"У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. Проект закона длительное время прорабатывался с Минздравом, и сегодня мы можем сказать, что мы вышли на согласованную позицию. Надеюсь, что в самое ближайшее время сможем его принять, - сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон.

Вместе с тем, Володин во вторник поинтересовался, готовы ли нормативно-правовые акты правительства, в которых согласно закону должны быть прописаны правила допуска родных и близких в реанимацию.

"Мы сейчас законопроект примем, а дальше что будет? Подзаконные акты готовы?", - спросил Володин полномочного представительства правительства в Госдуме Александра Синенко.

Спикер Думы отметил, что соответствующие нормативные документы должны быть в Госдуме до рассмотрения инициативы в третьем чтении.

В свою очередь, Синенко предположил, что "очевидно, эта информация должна быть в профильном комитете".

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что "документ практически готов, поскольку министерством здравоохранения было подготовлено серьезное объемное информационное письмо, разослано всем субъектам РФ; оно, по сути, и есть проект подзаконного акта".

На вопрос Володина, "правильно ли понимать, что граждане получат возможность посещать своих родственников сразу после вступления закона в силу, и не нужно будет ждать годами подзаконных актов, чтобы положение закона про вступило в силу?", Морозов ответил утвердительно.

Представители парламентской оппозиции, в частности, депутат Алексей Куринный от КПРФ, в своих выступлениях приветствовали принятие закона, но настаивали на скорейшем принятии подзаконных актов правительством РФ, отмечая, что часто именно из-за отсутствия таких документов воплощение в жизнь норм, устанавливаемых законом, откладывается.