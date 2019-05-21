Программа развития сельских территорий может получить статус нацпроекта

21.05.19 13:36

© РИА Новости. Александр Паниотов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Госпрограмма развития сельских территорий РФ может получить статус национального проекта, сообщил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в ходе форума сельских депутатов партии.

"Наша задача сделать так, чтобы программа развития сельских территорий получила статус тринадцатого национального проекта. От сегодняшней дискуссии зависит конкретное ее наполнение", - сказал он.

В свою очередь зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов, выступая на форуме, отметил, что программа начнет работать с 2020 года.

"Впервые в рамках этой программы мы сделаем паспортизацию 133 тыс. населенных пунктов, чтобы каждый смог видеть, что будет сделано конкретно в его населенном пункте", - сказал он.

Форум сельских депутатов партии "Единая Россия" проходит в Воронеже 21 мая. В рамках форума обсуждаются вопросы социального развития села и проект госпрограммы "Развитие сельских территорий".

Как сообщалось ранее, основными целями проекта госпрограммы определены: сохранение доли сельского населения в общей численности населения РФ на уровне не менее 25,3% в 2025 году; достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% в 2025 году; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% в 2025 году.

В соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина, правительству РФ поручено в срок до 1 июня 2019 года разработать и утвердить госпрограмму по развитию сельских территорий.