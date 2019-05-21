Суд в Карелии вернул семье Киселевых пятерых детей

21.05.19 13:39

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 мая. Interfax-Russia.ru - Костомукшский городской суд в Карелии во вторник снял ограничение в родительских правах в отношении супругов Киселевых, им вернули пятерых детей, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.

"Дети возвращаются в семью, решение суда вступает в силу незамедлительно", - сказал омбудсмен.

По его словам, горсуд полностью удовлетворил его ходатайство. "Я выступал на суде с просьбой удовлетворить иск Киселевых о снятии ограничения в родительских правах, о передаче детей в семью и о незамедлительном вступлении в силу решения суда", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, ранее член Общественной палаты РФ Элина Жгутова направила обращение главе Карелии с просьбой обратить внимание на ситуацию с неправомерным, по ее мнению, изъятием детей из семьи Киселевых в Костомукше.

В свою очередь глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что дети были изъяты из семьи по абсолютно объективным основаниям. В 2015 году супруги Киселевы перевели своих шестерых детей на дистанционную форму обучения, что вызвало внимание органов опеки, были поданы документы в суд на лишение супругов родительских прав.

"В течение нескольких заседаний суд, не желая разбивать семью, давал время на исправление ситуации. Однако это не помогло. Документы были отправлены в Верховный суд Карелии, который принял решение ограничить права родителей на полгода. После этого мама, забрав пятерых детей, скрылась из Костомукши", - рассказали "Интерфаксу" в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

Шестой ребенок, которому оставалось немного времени до совершеннолетия, предпочел остаться в социальном центре в Костомукше. Остальных детей объявили в федеральный розыск. В последних числах октября 2018 года семью задержали в Москве, дети были направлены в больницу. После того как врачи убедились, что с ними все в порядке, они были направлены в центр социальной помощи семье и детям, а затем перевезены в Костомукшу.