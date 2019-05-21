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21.05.19 13:50
В Московском зоопарке родилось два детеныша лемуров
"Этой весной у наших кошачьих лемуров родилось два детеныша: первый появился на свет 11 марта, а второй 5 мая. У малышей общий отец - самец по кличке Фунтик, а их матери - Мира и Бэлла, молодые самки, приехавшие в Московский зоопарк в 2016 году из Новосибирска", - говорится в сообщении.
Обоих детенышей можно увидеть в наружном вольере перед "Домом обезьян", где группа кошачьих лемуров проводит почти целый день. Все лето животные будут гулять в просторном наружном вольере, а с наступлением первых холодов переедут в закрытый теплый вольер.
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