Татарстан получит почти 630 млн рублей для размещения участников Worldskills

21.05.19 13:56

© РИА Новости. Антон Денисов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Татарстан обеспечит комфортными условиями проживания не менее 5,5 тыс. участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании оргкомитета в Казани.

"В соответствии с распоряжением правительства РФ предусмотрено выделение в 2019 году министерству просвещения России из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований в размере почти 631 млн рублей на предоставление трансфертов Республике Татарстана в целях подготовки объектов жилого комплекса Деревня Универсиады для обеспечения комфортного и безопасного проживания не менее 5,5 тыс. участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству", - сказала Голикова.

Она также сообщила, что накануне на заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам были одобрены изменения в паспорт нацпроекта "Образование".

"Министерство просвещение должно внести в правительство согласованный проект изменений в действующее постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов Республике Татарстан для того, чтобы поставить окончательную точку в нормативном регулировании этого вопроса. Прошу максимально быстро эту работу завершить", - добавила Голикова.

45-й мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани 22-27 августа 2019 года и соберет молодых профессионалов более чем из 60 стран, участники будут соревноваться в 56 компетенциях. Ожидается, что в нем примут участие 1600 конкурсантов.