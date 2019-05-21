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21.05.19 14:06
Власти ХМАО нашли подрядчиков для ремонта автодорог на 900 млн руб
Так, ООО "Строительная компания "ЮВ И С" стало победителем двух закупок на ремонт дорог в Ханты-Мансийске, в частности, объездной дороги стоимостью 328,5 млн рублей и дороги в районе аэропорта стоимостью 115 млн рублей.
ООО "Ремдорстрой" выполнит ремонт автомобильной дороги "Талинка- Советский" на участке 249-264 км, стоимость контракта составит 329 млн рублей.
АО "Государственная компания "Северавтодор" отремонтирует объездную дорогу в Югорске за 145,7 млн рублей.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "СК "ЮВ И С" зарегистрировано в Одинцово Московской области, компания занимается строительством зданий и автомобильных дорог. ООО "Ремдорстрой" зарегистрировано в ХМАО, также ведет строительство автодорог. АО "ГК "Северавтодор" занимается эксплуатацией автодорог в ХМАО, 100% акций общества принадлежит окружному департаменту по управлению госимуществом.
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