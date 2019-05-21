День славянской письменности и культуры Брянск отметит хоровым фестивалем и крестным ходом

21.05.19 14:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Хоровой фестиваль "Песня остается с человеком" пройдет в Брянске в День славянской письменности и культуры (отмечается 24 мая), сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

В этом году он приурочен к проходящему в Брянске Международному Славянского фестивалю "Театр+".

"На Славянской площади соберутся ведущие творческие коллективы Брянска: "Дебряночка", "Околица", "Заряница", "Родные напевы", "Ивушки", "Ворожея", "Вязанка", "Любавушка", "Макоша", а также гости фестиваля - солисты из Москвы и Могилева",- говорится в сообщении.

Отмечается, что будут исполнены народные песни, а также "жизнеутверждающие советские песни "Команда молодости нашей", "Главное ребята сердцем не стареть", "Песня остается с человеком", "Надежда". В конце фестиваля артисты и зрители исполнят гимны Брянской области и России.

По информации пресс-службы Брянской епархии, фестивалю будут предшествовать литургия и крестный ход от главного епархиального храма к памятнику святым Мефодию и Кириллу на Славянской площади.