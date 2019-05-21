Более 50 тыс. человек примут участие в X всероссийском Сабантуе под Самарой

21.05.19 14:11

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Юбилейный десятый всероссийский Сабантуй пройдет в с.Камышла Самарской области 29 июня, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"Ключевыми элементами праздника будут соревнования по национальной борьбе корэш, в которых примут участие лучшие батыры со всей России, конные скачки, народные игры и конкурсы. На спортивных площадках все желающие смогут испытать себя в других национальных состязаниях. Украшением Сабантуя станут красочные шатры сельских подворий", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе правительства региона, ожидаем число участников - около 50 тыс. человек из 30 регионов страны.

Всероссийский сельский Сабантуй проводится по инициативе Всемирного конгресса татар, при поддержке Президента Татарстана и Губернатора Самарской области. Первый Всероссийский сельский Сабантуй проходил в 2010 году в с.Алькино Самарской области. Тогда в нем приняли участие около 18 тыс. человек.