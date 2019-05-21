Конкурс на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону пройдет 11 октября

21.05.19 14:23

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

21 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Ростова-на-Дону в октябре выберут нового сити-менеджера.

"Конкурс на должность главы администрации Ростова-на-Дону будет проведен 11 октября", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник пресс-службы аппарата городской думы Михаил Добринский.

О его словам, в настоящее время формируется конкурсная комиссия, куда войдут 10 человек.

"Пять из них уже назначены городской думой, еще пять назначит губернатор Ростовской области", - пояснил Добринский.

Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 23 по 27 сентября.

Ранее сообщалось, что 23 апреля 2019 года нынешний сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил о досрочном уходе в отставку по собственному желанию. Срок его полномочий истекал в сентябре 2020 года.

Временно обязанности главы администрации Ростова-на-Дону исполняет первый заместитель Алексей Логвиненко.