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21.05.19 14:23
Конкурс на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону пройдет 11 октября
"Конкурс на должность главы администрации Ростова-на-Дону будет проведен 11 октября", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник пресс-службы аппарата городской думы Михаил Добринский.
О его словам, в настоящее время формируется конкурсная комиссия, куда войдут 10 человек.
"Пять из них уже назначены городской думой, еще пять назначит губернатор Ростовской области", - пояснил Добринский.
Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 23 по 27 сентября.
Ранее сообщалось, что 23 апреля 2019 года нынешний сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил о досрочном уходе в отставку по собственному желанию. Срок его полномочий истекал в сентябре 2020 года.
Временно обязанности главы администрации Ростова-на-Дону исполняет первый заместитель Алексей Логвиненко.
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