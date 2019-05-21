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21.05.19 14:28
Доход главы Марий Эл в 2018 году снизился на 1,7 млн рублей
Как следует из информации, размещенной на сайте главы республики, в прошлом году А.Евстифеев заработал 4 429 470,61 рублей (в 2017 году - 6 млн 160 тыс. 844,63 рублей).
В собственности главы Марий Эл находятся земельный участок площадью 2314 кв.м, жилой дом площадью 347,7 кв.м, квартира площадью 132,4 кв.м, два машиноместа площадью 23,4 и 21,7 кв.м, а также гараж площадью 65,4 кв.метров и баня. Все объекты расположены в России.
Кроме того, А.Евстифеев владеет легковым автомобилем "Mercedes S 500" и мотовездеходом "Honda".
В его пользовании находится квартира площадью 143,6 кв.м.
Его супруга в 2018 году заработала 470 тыс. 694,40 рублей (в 2017 году - 548 тыс. 222,07 рублей). Она владеет двумя земельными участками площадью 83305 и 32613 кв.м, а также квартирой площадью 229,7 кв.м. и боксом площадью 16,7 кв.м.
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