Доход главы Марий Эл в 2018 году снизился на 1,7 млн рублей

21.05.19 14:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Марий Эл Александр Евстифеев обнародовал сведения о своих доходах за 2018 год и имуществе.

Как следует из информации, размещенной на сайте главы республики, в прошлом году А.Евстифеев заработал 4 429 470,61 рублей (в 2017 году - 6 млн 160 тыс. 844,63 рублей).

В собственности главы Марий Эл находятся земельный участок площадью 2314 кв.м, жилой дом площадью 347,7 кв.м, квартира площадью 132,4 кв.м, два машиноместа площадью 23,4 и 21,7 кв.м, а также гараж площадью 65,4 кв.метров и баня. Все объекты расположены в России.

Кроме того, А.Евстифеев владеет легковым автомобилем "Mercedes S 500" и мотовездеходом "Honda".

В его пользовании находится квартира площадью 143,6 кв.м.

Его супруга в 2018 году заработала 470 тыс. 694,40 рублей (в 2017 году - 548 тыс. 222,07 рублей). Она владеет двумя земельными участками площадью 83305 и 32613 кв.м, а также квартирой площадью 229,7 кв.м. и боксом площадью 16,7 кв.м.