Екатеринбуржцы прислали более 2,5 тыс. предложений по площадкам для храма

21.05.19 14:32

© РИА Новости. Павел Лисицын

21 мая. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга получила за сутки более 2,5 тыс. обращений от жителей города с предложениями о возможных площадках для строительства храма Святой Екатерины, сообщает пресс-служба администрации.

"Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что все желающие смогут направить свои предложения через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту.

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование за площадку для строительства нового храма.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма достигло 30 человек.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма.